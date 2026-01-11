Fiorentina, Vanoli: "Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato nel pre-partita contro il Milan ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Lo ha sentito Ricci?

"Non è un giocatore della Fiorentina, ma si merita un grande palcoscenico".

Il cambio di rotta da che cosa è dipeso?

"Da tante cose: un pò il cambio di mentalità. Stare uniti e tutti insieme, stiamo ritrovando la continuità. Sappiamo che oggi incontreremo una squadra forte, che non perde da agosto, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi".

E' questo il modulo che esalta i tuoi giocatori?

"Sicuramente Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano. Abbiamo aggiunto due giocatori che danno un cambio di marcia in più: Brescianini e Solomon. Quando sono arrivato io eravamo dispersi, abbiamo fatto un passo indietro per farne tre avanti. Dobbiamo inserire quelle furbizie per portare a casa la partita".