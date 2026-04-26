Lecce, Di Francesco: "Non abbiamo concretizzato. Camarda? Giocherà in base alle necessità"

Al termine del match contro il Verona, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa: "Io posso continuare ad allenare e stimolare la squadra per il guizzo che manca. Nel primo tempo siamo stati sporchi. Se il Verona ti allunga vive della sua forza, l’ha dimostrato nelle partite precedenti. Noi abbiamo creato di più qui rispetto a Milan e Fiorentina. Non siamo stati capaci di concretizzare la mole di gioco nel finale, dovevamo essere più lucidi, lo sentiamo dire da tanto tempo ed è noioso. L’arbitro ha avuto un grande abbaglio nel finale, se quello è gol il calcio finisce. L’unico aspetto positivo di oggi è che se finisse oggi saremmo salvi. Questo campo è difficile".

L'ingresso di Camarda?

"Questo della doppia punta è un cruccio di Lecce. Al di là di questo discorso, Camarda ha fatto 3 allenamenti con noi, ha ora la spensieratezza e la capacità dei ragazzini. Ci auguriamo che sia così, ma Camarda ha avuto opportunità anche precedentemente. Non ha fatto 10 gol nelle partite precedenti. Non può essere il salvatore della patria. Sarà utilizzato in base alle necessità e ai momenti della gara. Cheddira è un tipo di giocatore che si può muovere pure con la prima punta".

Mancate motivazioni?

"Questa domanda non va bene. Noi ci stiamo giocando la salvezza, ma perdonatemi, siamo in ritiro da martedì per i tre punti. Le partite poi prendono delle direzioni, poi le motivazioni erano tantissime. Stiamo analizzando. Queste partite si vivono con intensità, poi c’è chi le vive e chi le subisce. A priori non posso sapere chi è. A posteriori poi attuerò delle modifiche, nel secondo tempo dovevamo essere più spensierati, con la Fiorentina abbiamo dimostrato di saperlo fare. Ma vi assicuro che le motivazioni ci sono".

La coppia di centrali?

"Se devo fare i complimenti alla squadra i primi due sono Jean, si è dimostrato affidabile e si è allenato non bene, benissimo, e Siebert, giovane in questo campionato. Hanno dimostrato di reggere nel primo tempo quando ci hanno allungato dopo gli errori banali. Jean e Siebert sono stati bravi nel temporeggiamento".

Un commento sul Verona?

"Io pensavo che se la giocasse con noi fino alla fine. Mi meraviglia la loro classifica, io ho visto tutte le partite del Verona, contro Milan e Fiorentina ci sono state 4-5 palle gol. Avrebbe meritato di più di quanto raccolto in questo campionato".