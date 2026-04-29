Arsenal, Arteta: "Il rigore che ci hanno negato è inconcepibile: non lo accetto"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato a Prime Video: "Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità. E' un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile".