Arsenal, Arteta: "Il rigore che ci hanno negato è inconcepibile: non lo accetto"
TUTTO mercato WEB
Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato a Prime Video: "Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità. E' un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile".
Altre notizie Calcio estero
Primo piano
I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento