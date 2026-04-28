Arteta: "Ammiro Simeone per la passione e la continuità. Sette partite per qualcosa di grande"

Mikel Arteta si è presentato nella sala conferenze del Metropolitano, teatro della semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, per analizzare le sensazioni e le aspettative alla vigilia di una delle gare più importanti della stagione.

Il tecnico dei Gunners ha fatto il punto sugli infortunati: "Havertz non sarà della partita, ma Eze e Saka sì. Timber invece è ancora indisponibile", ha spiegato.

Arteta ha poi sottolineato l’importanza del momento vissuto dalla squadra: "La vittoria contro il Newcastle ci dà fiducia. È una grande opportunità essere qui, in una seconda semifinale consecutiva: è qualcosa di importante per il club. Vogliamo essere dominanti, avere il possesso e mostrare maggiore ambizione".

Sull’Atlético, il tecnico spagnolo ha mostrato grande rispetto: "“Simeone è un allenatore che ha trasformato questo club. Ha una passione e una continuità incredibili. Io lo ammiro molto. Sarà una partita complicata, affrontiamo un allenatore con enorme esperienza in questa competizione. Si sono guadagnati questo posto e lo meritano. Ma anche noi abbiamo dimostrato di poter competere a questo livello e abbiamo fiducia di poter vincere". Arteta ha evidenziato anche la mentalità del gruppo: "Ci restano sette partite per qualcosa di grande. Sento questa energia nel club. Abbiamo lavorato bene con passione e qualità, ora dobbiamo dimostrare quanto vogliamo raggiungere il nostro obiettivo".

Il tecnico ha poi sottolineato la difficoltà del contesto: "Ogni partita e ogni avversario sono diversi. Dovremo essere bravi a gestire i momenti della gara". Alla domanda sul precedente netto successo per 4-0 nella fase a gironi, Arteta ha risposto con prudenza: “Ci sono aspetti positivi da cui possiamo imparare, ma questa sarà una partita completamente diversa". Sul tema mercato e su eventuali interessamenti per Julián Álvarez, ha glissato: "Non parlo di giocatori che non sono miei".