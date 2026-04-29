La filosofia di Arteta verso Atletico Madrid-Arsenal: "Vogliamo dominare e indirizzarla subito"

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni e Mikel Arteta lo sa bene. Alla vigilia della semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid, il tecnico dell’Arsenal ha trasmesso fiducia e ambizione, forte anche dell’entusiasmo generato dall’ultimo successo in campionato.

“Dopo la vittoria contro il Newcastle si percepiva subito energia e fiducia”, ha spiegato a Sky Sports UK, sottolineando come la squadra arrivi a questo appuntamento nel momento giusto. Per Arteta si tratta di un traguardo importante: “È un grandissimo privilegio essere di nuovo qui, per il secondo anno consecutivo, a rappresentare il nostro club”.

La filosofia di Arteta non cambia, al netto dell'importanza della partita: “Vogliamo dominare, vincere e iniziare a indirizzare la sfida già da domani”. Ma il tecnico non sottovaluta l’avversario, riconoscendo il valore dell’Atletico: “Sono una squadra con grande esperienza, meritano di essere qui per quello che hanno fatto”.

Infine, un richiamo alla mentalità: “Abbiamo dimostrato in Europa di cosa siamo capaci. Dobbiamo giocare con fiducia e con la voglia di vincere”.