Rimonta Bologna a Verona: al 45' rossoblu avanti 3-1. Fischi del Bentegodi

Il Bologna subisce il gol di Orban e poi ne fa tre al Verona: al termine del primo tempo i rossoblu di Italiano conducono 3-1 sui padroni di casa al Bentegodi. I tifosi di casa non gradiscono come i propri giocatori abbiano accusato il colpo dopo un buon inizio e fischiano la squadra di Zanetti al 45'. Un primo tempo che, per gli spettatori imparziali, risulterà comunque godibile e ricco di emozioni. Tutti e quattro i gol, peraltro, sono stati di ottima fattura.

Percussione da centometrista di Bernede: Orban fa 1-0

L'inizio di gara è attento da parte delle due squadre, ma quale tiro viene portato a referto: quello di Orban, ribattuto, e il colpo di testa di Castro fuori misura. Orsolini scivola su un controllo volante che aveva eluso la marcatura di Bernede, sul ribaltamento Bernede prova a superare come può Ravaglia in uscita, ma il suo pallonetto è fuori misura. Sugli sviluppi di un corner del Bologna è clamorosa la percussione di Bernede: il centrocampista corre per circa 60 metri eludendo tre giocatori avversari prima di scaricare, al 13', il pallone a Orban che, tutto solo, batte Ravaglia.

Perla di Orsolini: gol alla Robben

Il Bologna riprende immediatamente il match. Freuler batte corta una punizione dalla destra, servendo Orsolini: l'esterno della Nazionale si accentra e lascia partire un delizioso sinistro a giro, che si insacca vicino al 'sette'. I rossoblu cercano il raddoppio: girata di Castro fra le braccia di Montipò. Discesa di Bradaric e gran cross per Orban: colpo di testa fuori di poco, da pochi passi dalla porta.

Odgaard fa 1-2, poi Castro: rimonta Bologna

Al 29' Dominguez scappa alle spalle di Unai Nunez ricevendo un lungo lancio dalle retrovie da parte di Miranda, poi serve al limite Odgaard che è chirurgico nel battere Montipò con un sinistro all'angolino, di prima intenzione. Orsolini ci prova da fuori: botta alta. Al 43' il tris è servito: Castro riceve al limite un pallone dal colpo di testa di Pobega (ad anticipare Al Musrati) e scarica, di prima intenzione, un bolide al volo che colpisce la traversa, sbatte sulla linea di porta e poi si insacca.