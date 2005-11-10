Rimonta Real, Valverde non è contento: "Se avessimo fatto il nostro dovere fin dall'inizio..."

Federico Valverde ha elogiato la reazione del Real Madrid dopo il successo per 4-3 sul campo della Roma, una rimonta che, secondo il centrocampista uruguaiano, nasce soprattutto dalla forza caratteriale della squadra e dall'apporto decisivo di chi è subentrato dalla panchina.

Intervenuto ai microfoni di Movistar, Valverde ha analizzato così la prestazione dei Blancos: "Credo che il primo tempo sia stato piuttosto equilibrato. Nessuna delle due squadre ha creato tantissime occasioni e noi abbiamo faticato a mettere in pratica ciò che avevamo preparato durante gli allenamenti. Avevamo studiato determinate situazioni, ma non siamo riusciti a svilupparle come volevamo. Poi, mostrando carattere e reagendo allo svantaggio, abbiamo iniziato a fare quello che avevamo provato: creare spazi in mezzo al campo, attaccare la profondità e cercare più spesso l'uno contro uno".

L'uruguaiano ha comunque ammesso che il Real avrebbe potuto evitare di complicarsi la vita: "Da giocatore sono orgoglioso della reazione della squadra, ma se avessimo fatto il nostro dovere fin dall'inizio sarebbe stata una partita molto meno complicata e ce la saremmo goduta di più. Abbiamo commesso errori nostri, però siamo stati bravi a ribaltare la situazione. Un grande merito va anche ai giocatori entrati dalla panchina, che hanno cambiato la partita". Infine, un pensiero per Endrick, autore di uno dei gol che hanno rilanciato i campioni d'Europa: "Mi è piaciuto molto quello che il mister aveva detto qualche giorno fa, quando spiegava di aver bisogno di tutta la rosa e faceva i complimenti a chi lavora nell'ombra. Questa partita dimostra proprio questo: anche chi gioca meno si allena con grande intensità ed è pronto a dare il proprio contributo quando viene chiamato in causa".