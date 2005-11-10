Spezia, Zilli e Cancellieri: "Ravenna? Sarà tosta, ma andremo là per vincere"

Nella giornata di oggi i giocatori dello Spezia Massimo Zilli e Damiano Cancellieri hanno parlato in occasione di un incontro con i tifosi puntando lo sguardo anche al big match contro il Ravenna nel prossimo turno di campionato.

Le parole di Zilli

“Sono molto contento di aver fatto gol all’Adriatico, è sempre bello essere definito prezioso ma l’importante è segnare e sono molto felice. - racconta l’attaccante ai microfoni di Cittadellaspezia.it - Stiamo preparando la settimana in maniera ottima, siamo concentrati e sereni, consapevoli di affrontare una squadra molto forte. Sarà tosta, ma non pensiamo ai risultati, andremo lì per vincere e fare la nostra gara e vedremo come andrà".

Le parole di Cancellieri

Spazio poi al terzino che parla anche del dualismo con Capolupo: “La concorrenza è agguerrita ed è anche giusto perché siamo giocatori forti e ci aiuta a mantenere alta l’asticella, facendo meglio ad ogni allenamento. Ho avuto un problemino alla schiena, ora sono tornato e voglio fare meglio di quanto già avevo fatto. - conclude Cancellieri guardando a Ravenna - Domenica sarà una partita importante, la stiamo preparando bene e cercheremo di affrontarla come fatto con le altre fino ad oggi”.