Altamura, ecco il nuovo tecnico: ha firmato Giuseppe Raffaele

Dopo aver esonerato Ledian Memushaj l'Altamura riparte da Giuseppe Raffaele in panchina. Il club pugliese ha infatti annunciato l'arrivo del tecnico siciliano sui propri canali social con la seguente, breve, nota: "Benvenuto nell'Altamura SS, mister Giuseppe Raffaele. Da oggi alla guida dei biancorossi. Inizia un nuovo capitolo. Insieme".

Nuova avventura in C per Raffaele

Raffaele torna così in panchina dopo l'esperienza della scorsa stagione alla Salernitana. Nel suo percorso figurano anche le avventure con l'Audace Cerignola, il Potenza, il Catania e la Viterbese, tappe che gli hanno permesso di maturare una significativa esperienza in Serie C. Il nuovo allenatore sarà chiamato a rilanciare l'Altamura, attualmente al 17° posto in classifica. L'obiettivo è invertire la rotta dopo un avvio complicato e dare nuovo slancio alla stagione biancorossa.