Il solito Malen, Gasperini azzecca quasi tutto. Molina si perde Rudiger e rovina la festa

Una Roma capace di mettere alle corde il Real Madrid per oltre un’ora, ma incapace di completare l’impresa. La Gazzetta dello Sport ha comunque premiato la prestazione della squadra di Gian Piero Gasperini, protagonista di una gara giocata ad altissima intensità prima del calo finale che ha permesso ai Blancos di completare la rimonta e vincere 4-3.

Il tecnico giallorosso si guadagna un 6,5: la sua lettura iniziale sorprende José Mourinho, con l’inversione delle fasce che porta Molina e Dybala a sinistra e Wesley e Soulé a destra. Una scelta che crea problemi al Real Madrid e permette alla Roma di sviluppare un calcio aggressivo e coraggioso. Per 60-65 minuti i giallorossi mostrano un’intensità straordinaria, ma nel momento decisivo la squadra si blocca e non riesce a difendere il vantaggio.

Il migliore in campo è Donyell Malen, premiato con 7,5. L’attaccante olandese, dopo un primo tempo in cui fatica a trovare spazi, esplode nella ripresa con una doppietta realizzata in appena sette minuti che sembra poter regalare alla Roma una serata memorabile. La sua capacità di attaccare la profondità mette in difficoltà la difesa del Real, che concede troppo campo alle sue accelerazioni. Alla fine resta il rimpianto per una prestazione individuale di altissimo livello non accompagnata dal risultato.

Tra i peggiori c’è invece Nahuel Molina, voto 5. Schierato sulla fascia sinistra, l’argentino soffre in fase di costruzione e commette diversi errori. La serata negativa si completa nel finale, quando non riesce a contenere Rüdiger sul corner che vale il definitivo 4-3 per il Real Madrid. Un episodio decisivo che cancella una partita in cui la Roma era stata a lungo superiore.