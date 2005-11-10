Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni: Woltemade favorito su Kolo Muani, dietro c'è Gatti
Marta Bonfiglio
La Juventus si prepara alla trasferta in Spagna contro il Celta Vigo, appuntamento valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Dopo il successo per 5-0 contro il NEC Nijmegen all’esordio europeo, i bianconeri puntano a proseguire il proprio cammino nella competizione con un altro risultato positivo. Luciano Spalletti valuta alcune modifiche all’undici iniziale, anche in considerazione degli impegni ravvicinati e delle assenze che continuano a condizionare le sue scelte.
Come arriva il Celta Vigo
Il Celta Vigo di Claudio Giráldez si prepara ad affrontare la Juventus con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e mettere in difficoltà la formazione bianconera. Per la squadra galiziana sarà importante trovare equilibrio tra la spinta offensiva e la necessità di limitare le soluzioni a disposizione degli avversari.
Il tecnico spagnolo dovrebbe optare per un 4-3-3, con Radu tra i pali e Caceres, Lago, Alonso e Rueda a comporre il reparto arretrato. Feba, Moriba e Galan dovrebbero agire nella zona centrale del campo. In avanti Aspas sarà la punta centrale con Jutgla e Alvarez.
Come arriva la Juventus
La Juventus arriva all’impegno europeo dopo il pareggio in campionato contro il Cagliari e cerca una prestazione convincente per ritrovare continuità. Spalletti è orientato a gestire le energie della rosa, con possibili novità soprattutto in difesa e nel reparto offensivo. Tra i pali dovrebbe esserci Vicario, mentre nel reparto arretrato Kalulu e Gatti sono tra i candidati per una maglia da titolare insieme a Kelly. A centrocampo McKennie e Koopmeiners potrebbero garantire dinamismo e qualità, con Sarr e Cambiaso pronti a completare il reparto sulle corsie e nella zona centrale.
Sulla trequarti, Alajbegović e Conceicao sono le opzioni individuate per sostenere la punta. In attacco Woltemade parte davanti a Kolo Muani nel ballottaggio per il ruolo di centravanti, con il tedesco che potrebbe quindi avere una nuova opportunità dal primo minuto.