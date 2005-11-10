Gollini: "Difficile spiegare un blackout così, per 80 minuti ho visto una grande Roma"

Pierluigi Gollini, portiere della Roma, ha commentato il 4-3 incassato all’Olimpico dal Real Madrid: “È difficile da spiegare, sicuramente fa molto male. Rimane l’amarezza di questa serata, di una partita giocata in maniera sontuosa come interpretazione e come calcio in generale. Sarebbe stata una serata bellissima per noi e per i nostri tifosi. Siamo venuti a mancare su un fondamentale, i calci d’angolo: potevamo fare di più, ci dispiace perché ne sono bastati tre a mandare in fumo una prestazione che lascia tanta amarezza, ma che per il 90% è stata positiva. È un peccato, ci lavoreremo e lo analizzeremo”.

Cosa vi ha detto Gasperini?

“Di pensare, ognuno di noi, a quello che potevamo fare meglio. È stato un peccato buttare via una serata così, anche se ci dobbiamo portare dietro quanto di buono fatto”.

Per 80 minuti una grande Roma…

“Sì, ho avuto qualche intervento da fare, ma è normale che arrivino. Io mi sono sentito molto bene in campo, ho visto una grande Roma fisicamente e tatticamente, purtroppo siamo mancati lì”.

Come ti vedi da titolare?

“Cercherò ogni giorno di sfruttare ogni allenamento e ogni partita per mostrare le mie qualità. Ci sono una serie di gare e cerco di prepararmi al meglio, per dare il mio contributo e aiutare questa squadra a stare in alto”.

Può essere che la paura del 3-2 vi abbia paralizzato?

“Non lo so, nel calcio ci sono tanti aspetti psicologici da considerare. Prendere un gol così e un secondo uguale è normale che ti possa far venire un pensiero negativo. Sono frangenti che succedono in tante fasi della partita. Però fa parte del gioco del calcio”.