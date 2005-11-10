Mora ringrazia Wesley: "È stato quello che mi ha aiutato di più al mio arrivo alla Roma"

Rodrigo Mora, intervenuto a TNT Sports al termine di Roma-Real Madrid, ha speso belle parole per lo spogliatoio giallorosso e, in particolare, per il compagno brasiliano Wesley. Di seguito il pensiero dell'ex fantasista del Porto.

Mora ringrazia Wesley e i compagni per il benvenuto nella capitale

"Wesley è stato quello che mi ha aiutato di più al mio arrivo alla Roma, anche perché parla portoghese come me. Ho giocato con tanti brasiliani anche al Porto e mi sono sempre trovato molto bene con tutti loro. Ringrazio Wesley e tutta la squadra per avermi accolto così bene. Adesso dobbiamo continuare su questa strada".

Il rendimento stagionale di Rodrigo Mora con la Roma

Il classe 2007, entrato nel secondo tempo della sfida di ieri contro il Real Madrid per sostituire l'infortunato Dybala, finora ha collezionato 6 presenze con un gol e un assist (232 minuti giocati) tra le fila dei giallorossi.