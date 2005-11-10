Napoli, l'agente di Meret: "Un friulano adottato in Campania. Rinnovo? Non c'è fretta"TMW
Ivan Cardia
“È un friulano adottato in Campania". Federico Pastorello, agente di Alex Meret, parla così del portiere del Napoli, spesso al centro di tante indiscrezioni di mercato e protagonista in passato anche di rinnovi arrivati all'ultimo secondo: "Quest’anno vedremo: siamo aperti a tutto - dice Pastorello a TMW -, c’è un dialogo costante ma non c’è fretta.
C’è stato un anno in cui è arrivato a ridosso della scadenza e abbiamo tranquillamente rinnovato: ora fare previsioni diventa difficile. Nove anni sono tanti, ma continuare può essere una bella cosa: Alex ora è concentrato sul rientrare al 100% per aiutare la squadra”.
Ne parlerete prima del mercato di gennaio?
“Alex è un ragazzo maturo, ha un’età che gli permette di gestire il fatto di essere a scadenza di contratto. Non ci siamo dati una scadenza, valuteremo come andrà la stagione: c’è grande serenità da parte di tutti”.