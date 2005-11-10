Palermo, a Mantova il test della verità: Inzaghi cerca conferme nei big

Un vero e proprio scontro al vertice in Serie B, con il Palermo capolista che proverà a difendere il primato sabato in casa del Mantova. La partita sarà importante anche per verificare i progressi negli scontri diretti, uno dei limiti del Palermo nella scorsa stagione, quando non riuscì a battere nessuna delle concorrenti per la Serie A. La trasferta evoca inoltre un ricordo amaro per Inzaghi, che vide sfumare la vittoria al 95' per il gol di Marras e fu espulso dopo un'incomprensione con l'arbitro Mucera.

Il peso dei leader

Il Palermo sembra oggi più solido sul piano della personalità, come dimostrato dal pareggio di Empoli. Inzaghi conta sull'esperienza dei suoi uomini più rappresentativi per affrontare un avversario che richiede continuità e conferme. La sfida di sabato dirà se i rosanero hanno superato le difficoltà contro le dirette concorrenti.

Le ultime dall'infermeria

I recuperi di Barba e Magnani, entrambi alle prese con problemi muscolari, sembrano difficili. In difesa resta disponibile Peda come alternativa nel ruolo di centrale. In porta è ancora aperto il ballottaggio tra Fortin e Perin, appena rientrato dopo aver superato i problemi fisici e ancora impegnato nella gestione dei carichi di lavoro. Lo riporta Il Corriere dello Sport.