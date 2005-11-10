Serie C, il Latina si impone nel 'derby nerazzurro': 2-0 all'Atalanta U23 nel recupero

Nel recupero della settima giornata fra Latina e Atalanta U23, rinviata per gli impegni con le nazionali dei giocatori orobici, i padroni di casa si impongono per 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Baez e Cioffi. Un risultato che permette ai laziali di superare i bergamaschi in classifica, anche se quest'ultimi hanno giocato una partita in meno.

SERIE C - 7ª GIORNATA

GIRONE B

Mercoledì 14 ottobre

Latina-Atalanta U23 2-0

22’ Baez, 37’ Cioffi

GIRONE C

Martedì 13 ottobre

Giugliano-Inter U23 0-4

76’ Mosconi, 84’ Kaczmarski, 90’+1’ e 90’+3’ Zuberek

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Martedì 13 ottobre

Juventus Next Gen-Lumezzane 0-0

GIRONE B

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:00 - Atalanta U23-Vis Pesaro

GIRONE C

Martedì 27 ottobre

Ore 14:30 - Inter U23-Scafatese

Le classifiche aggiornate

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno 15, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12, Pescara 12, Forlì 11, Vado 11, Latina 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9, Gubbio 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Inter U23 13*, Picerno 12, Monopoli 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°

* una gara in meno

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva