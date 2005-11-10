Rimonta, Real Mourinho: "Ribellione organizzata, un concetto tattico che conoscevo"

Una rimonta da grande squadra, costruita sulla personalità e sulla capacità di reagire nei momenti più difficili. José Mourinho ha analizzato così il successo del Real Madrid contro la Roma, una vittoria arrivata al termine di una partita folle, chiusa sul 4-3 dopo che i giallorossi erano riusciti a portarsi avanti sul 3-1: "È stata una ribellione organizzata, emotiva, dentro un concetto tattico che conoscevo", ha spiegato il tecnico portoghese ai microfoni di Movistar.

Mourinho ha riconosciuto i meriti della squadra di Gasperini, sottolineando però come fosse complicato mantenere quel livello di intensità per tutti i novanta minuti: "Sono stato tanti anni in Italia e conosco Gasperini. Ci ha sorpreso, ma nel calcio non esistono miracoli. Giocare a quella intensità per tutta la partita non è possibile". L’allenatore dei Blancos ha ammesso le difficoltà iniziali: "L’avversario è stato difficile, sembrava praticare uno sport diverso rispetto al calcio a cui siamo abituati. Ha meritato il vantaggio, anche se alcuni gol subiti non mi sono piaciuti". Poi però è arrivata la reazione: "Abbiamo cambiato con grande coraggio. Un pareggio sarebbe stato un punto positivo, ma abbiamo voluto la vittoria".

Il successo all’Olimpico permette al Real Madrid di rimanere a punteggio pieno nella fase campionato della Champions League, ma per Mourinho la strada è ancora lunga: "Non conta essere i migliori in questo momento della competizione. Conta arrivare pronti a marzo, quando si decide tutto".