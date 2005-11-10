Napoli in campo al Do Dragao: Milinkovic-Savic, De Bruyne e Hojlund in gruppo

Il Napoli si sta allenando alla vigilia della partita di Champions League contro il Porto e nel riscaldamento che precede la seduta di rifinitura al Do Dragao si sono visti regolarmente con il resto del gruppo anche Rasmus Hojlund, Kevin de Bruyne e Vanja Milinkovic-Savic, ovvero i tre giocatori che erano recuperabili per il match che deciderà una parte del destino europeo degli azzurri.

Le parole di Allegri in conferenza stampa

Intervenuto qualche minuto fa, il tecnico degli azzurri aveva aggiornato così sulle condizioni fisiche dell'attaccante e del centrocampista: "Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani". Il fuoriclasse belga quindi rimane ancora in dubbio, ma le premesse sono ottime.