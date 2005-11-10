Juventus, fatturato a 474,4 milioni di euro ma spese particolarmente impegnativi. Rosso di 66 milioni

La Juventus continua a essere in rosso. Il fatturato complessivo presente nella relazione finale del 2026 scende rispetto alla stagione precedente, mentre il costo della rosa continua a pesare. La mancata partecipazione alla fase avanzata della Champions League e l'assenza del Mondiale per Club incidono sui ricavi. L'indebitamento finanziario lordo supera i 362 milioni.

474,7 milioni di ricavi

La Juventus chiude il bilancio al 30 giugno 2026 con 474,7 milioni di euro, ma la perdita netta dell'esercizio è di 66 milioni, in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni registrati nel 2024/25. In quell'anno la Juventus aveva registrato 529,6 milioni di ricavi e proventi, sopra di circa 55 milioni. A pesare è soprattutto la componente dei ricavi legati alle competizioni: nell'esercizio precedente il club aveva partecipato al Mondiale per Club, incassando circa 27 milioni. Anche il peggior piazzamento in Serie A ha avuto conseguenze sui proventi televisivi e sui contributi distribuiti dalla Lega.

Ricavi importanti, ma che devono fare i conti con una struttura di spesa particolarmente impegnativa. I costi operativi ammontano a 363,6 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 150,5 milioni tra ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti. Il risultato operativo è negativo per 39,4 milioni, mentre il risultato prima delle imposte si attesta a -58 milioni.