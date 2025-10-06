Torna Fantacharity, la lega benefica di Rise Together Foundation e Fantacalcio

Come ormai da tradizione, con la sosta del campionato di ottobre torna FantaCharity: la lega fantacalcistica benefica creata nel 2023 da Rise Together Foundation in partnership con Fantacalcio, leader di settore del fantasy game e partner ufficiale di Serie A Enilive.

Come sempre, FantaCharity sosterrà un progetto promosso da Rise Together Foundation, fondazione d’impresa nata da GR Sports Agency e dalla volontà di Giuseppe Riso. La Fondazione è attiva dal 2020 nel sostegno a bambini in condizioni di svantaggio, ma soprattutto supporta i maggiori ospedali pediatrici milanesi nel miglioramento di cure e assistenza per bambini e ragazzi.

"L creazione di una stanza multisensoriale per la Casa Pediatrica Fatebenefratelli è forse il progetto più ambizioso che la nostra Fondazione abbia intrapreso fino a oggi". Dichiara a riguardo il fondatore, Giuseppe Riso "Ne siamo molto orgogliosi e siamo felici di intraprendere questo percorso insieme a Fantacalcio e a tutti i partner che vorranno essere al nostro fianco, ciascuno con le proprie capacità e risorse. Insieme, daremo vita a un progetto che potrà migliorare la quotidianità e il futuro di tanti bambini"

In palio, i fantallenatori troveranno anche per questa edizione memorabilia ed esperienze uniche da vivere in alcuni stadi della Serie A Enilive, quest’anno oltre al Ferraris di Genova si aggiunge anche il Giuseppe Sinigaglia di Como. Sempre in palio le magliette donate ed autografate dai giocatori di Beppe Riso, tra cui: Alessandro Buongiorno, Davide Frattesi, Gianluca Mancini, Sandro Tonali e molti altri.