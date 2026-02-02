Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Nani: "Sognare è giusto, ma prima i 40 punti. Mlacic ha un grande futuro davanti"

Udinese, Nani: "Sognare è giusto, ma prima i 40 punti. Mlacic ha un grande futuro davanti"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 20:36Serie A
Andrea Carlino

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro la Roma, valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Il dirigente bianconero ha affrontato diversi temi caldi, dalle ambizioni stagionali alle scelte di mercato, fino alla presentazione del nuovo acquisto Mlacic. L'Udinese si presenta all'appuntamento con i giallorossi dopo la convincente vittoria per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona al Bentegodi, risultato che ha confermato la solidità del progetto tecnico guidato da Kosta Runjaic. La Roma arriva invece dal pareggio per 1-1 contro il Milan in campionato e dalla qualificazione agli ottavi di Europa League ottenuta grazie al pareggio contro il Panathinaikos. La classifica sorride ai friulani, che stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative iniziali e che ora possono guardare con maggiore serenità al proprio cammino in campionato.

Direttore, si parla sempre troppo poco di questa Udinese, però la classifica parla chiaro. Le ambizioni possono cambiare? Si può lottare anche per qualcosa di diverso, visti la classifica e la qualità di questa squadra?
"Ma certo, sognare è giusto, le ambizioni è giusto averle. Sono quello che poi costituisce il motore del nostro lavoro, della nostra vita, quindi evidentemente sì, fa parte dell'essere umano quello di poter sempre avere ambizioni verso qualcosa di più. Io dico sempre che una realtà come l'Udinese deve comunque raggiungere sempre il primo obiettivo, che è quello dei 40 punti e di una salvezza tranquilla. Poi, una volta raggiunto quello, è evidente che puoi guardare avanti, devi guardare avanti per cercare sempre di migliorarti. Grazie alla famiglia Pozzo, da più di 30 anni, 31 per la precisione, l'Udinese è una delle poche squadre, mi sembra cinque, che ha mantenuto sempre la categoria. Questo è un buon punto di partenza, poi è evidente che sì, l'ambizione è sempre quella di migliorarsi".

Direttore, lei all'inizio del mercato aveva detto che non avreste ceduto nessun big e la promessa l'ha mantenuta. Forse un po' tutti però si aspettavano un esterno, soprattutto dopo l'infortunio sfortunato di Zanoli. Le chiedo: non c'era la necessità o non ci sono state magari le condizioni giuste per prenderlo?
"Noi abbiamo sempre detto che non prendiamo un giocatore tanto per prenderlo. Comunque abbiamo, mi pare, quattro, potenzialmente cinque esterni in rosa, perché ci sono Zemura, Kamara, Ehizibue e Atta. Sono quattro esterni per due posti. Non capisco perché preoccuparsi. Zanoli è purtroppo infortunato, poi ultimamente gioca anche Kristensen, quindi abbiamo sei elementi. Uno è infortunato, ma sono sufficienti per fare 15 partite. In più c'è sempre la possibilità di lanciare dei ragazzi giovani, ma non c'è né una necessità numerica né, tutto sommato, una necessità tecnica. Atta ancora non lo conoscete, ma vi garantisco che è un ottimo giocatore".

A proposito di giocatori che non conosciamo, un flash su Mlacic. Ci dà un commento, una prima fotografia su che giocatore è?
"È un giocatore potenzialmente molto importante. Ha giocato poche partite, ha 18 anni, deve ancora compiere i 19. È un centrale molto intelligente, che usa molto bene il corpo, il fisico e il tempo. Ha anche una buona qualità. Evidentemente è un ragazzo giovane, deve ancora riempirsi fisicamente pur essendo alto un metro e 92. Ha qualità, ha letture, può fare sia il braccetto che il centrale, quindi io mi sento, mi espongo a vedergli un grande futuro. Evidentemente, come tutti i ragazzi giovani, ha bisogno di tempo. Ha fatto mi pare 15 partite e aveva già una fila di squadre importanti dietro, quindi siamo stati fortunati. Lo ringraziamo perché gli è piaciuto il progetto dell'Udinese e adesso dobbiamo solo lavorare insieme a lui per farlo crescere, perché lui possa diventare un ottimo giocatore e un ottimo asset per noi e per la squadra".

Articoli correlati
Udinese, Nani: "Mlacic in arrivo, in poche gare col suo talento ha attirato l'attenzione... Udinese, Nani: "Mlacic in arrivo, in poche gare col suo talento ha attirato l'attenzione di tutti"
Udinese, Nani: "Atta finisce il campionato con noi, lo consideriamo come Zidane" Udinese, Nani: "Atta finisce il campionato con noi, lo consideriamo come Zidane"
Nani: "Ko con la Fiorentina? Inspiegabile. Paratici tra i migliori, ha fatto la storia... Nani: "Ko con la Fiorentina? Inspiegabile. Paratici tra i migliori, ha fatto la storia alla Juve"
Altre notizie Serie A
Un centrocampista ghanese per il Bologna Primavera. Acquistato Sorotu Badori UfficialeUn centrocampista ghanese per il Bologna Primavera. Acquistato Sorotu Badori
Il Sassuolo spende 10 mln per Bakola, l'Inter si assicura un talento dalla B: le... Il Sassuolo spende 10 mln per Bakola, l'Inter si assicura un talento dalla B: le top news delle 22
Goglichidze lascia l'Udinese e anche l'Italia, almeno fino a giugno. Va in prestito... UfficialeGoglichidze lascia l'Udinese e anche l'Italia, almeno fino a giugno. Va in prestito al Watford
Udinese in vantaggio contro la Roma: punizione di Ekkelenkamp e deviazione di Malen,... Udinese in vantaggio contro la Roma: punizione di Ekkelenkamp e deviazione di Malen, 1-0
Un talento ghanese portato in Italia dall'Atalanta. Preso a titolo definitivo Asamoah... UfficialeUn talento ghanese portato in Italia dall'Atalanta. Preso a titolo definitivo Asamoah Agyei
Mancini e Svilar salvano la Roma: 0-0 contro l'Udinese al 45', finora meglio i bianconeri... Mancini e Svilar salvano la Roma: 0-0 contro l'Udinese al 45', finora meglio i bianconeri
Pedro Felipe dalla Juve al Sassuolo, Carnevali: "Speriamo ripeta quanto fatto da... Pedro Felipe dalla Juve al Sassuolo, Carnevali: "Speriamo ripeta quanto fatto da Muharemovic"
Massolin firma con l'Inter e torna al Modena. La nota dei nerazzurri: contratto fino... Massolin firma con l'Inter e torna al Modena. La nota dei nerazzurri: contratto fino al 2030
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
5 Udinese-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, c'è Pellegrini con Soule e Malen
Ora in radio
Repliche 20:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, ceduto Lookman all'Atletico Madrid a titolo definitivo. Il comunicato
Immagine top news n.1 Milan, salta l’arrivo di Mateta: dopo ulteriori verifiche i rossoneri hanno fermato l'operazione
Immagine top news n.2 Leo Messi può tornare a casa: principio d'accordo con il Newell's per il 2027
Immagine top news n.3 Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurri
Immagine top news n.4 Verona, esonerato Paolo Zanetti. Ecco il comunicato del club
Immagine top news n.5 Milan, ore decisive per Mateta: il punto in attesa delle ulteriori visite mediche
Immagine top news n.6 Thorsby verso Cremona, Onana in uscita: il punto sull'ultimo giorno di mercato del Genoa
Immagine top news n.7 Napoli, ecco Alisson Santos: il brasiliano ha iniziato le visite mediche a Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Carnevali: “Bakola ragazzo tra i più interessanti. Berardi rimane da Nazionale”
Immagine news Serie A n.2 Evacuo: “Harrison e Solomon possono essere innesti funzionali per la Fiorentina”
Immagine news Serie A n.3 Riso: “Frattesi felice di rimanere all’Inter. Per Lucca la Premier è un’opportunità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un centrocampista ghanese per il Bologna Primavera. Acquistato Sorotu Badori
Immagine news Serie A n.2 Il Sassuolo spende 10 mln per Bakola, l'Inter si assicura un talento dalla B: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Goglichidze lascia l'Udinese e anche l'Italia, almeno fino a giugno. Va in prestito al Watford
Immagine news Serie A n.4 Udinese in vantaggio contro la Roma: punizione di Ekkelenkamp e deviazione di Malen, 1-0
Immagine news Serie A n.5 Un talento ghanese portato in Italia dall'Atalanta. Preso a titolo definitivo Asamoah Agyei
Immagine news Serie A n.6 Mancini e Svilar salvano la Roma: 0-0 contro l'Udinese al 45', finora meglio i bianconeri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, rientra dal prestito il centrocampista Carlini. E viene ceduto al Venezia
Immagine news Serie B n.2 Bari, arriva il centrocampista Traore dal Southampton: questa la formula del trasferimento
Immagine news Serie B n.3 Bari, Di Cesare: "Spero di aver migliorato la rosa a disposizione di Longo. Dorval? Fondamentale"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, ecco il colpo in attacco: acquistato Cerri dal Como. Ha firmato per 2 anni e mezzo
Immagine news Serie B n.5 Venezia, riscattato il cartellino di Bohinen: ha firmato un contratto fino al 2028
Immagine news Serie B n.6 Mantova, ecco un altro rinforzo per la difesa: arriva Dembele dal Torino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, Barone e Natale in prestito in Serie D. Arriva il giovane Di Costanzo
Immagine news Serie C n.2 Ternana, arriva il difensore Lodovici dalla Virtus Verona. La formula
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, Diao saluta subito: il suo futuro è in Spagna al Mirandes
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, interrotto il prestito di Motiejus Sapola: il giocatore torna al Pisa
Immagine news Serie C n.6 Altro addio in casa Pro Vercelli: Emmanuello ha risolto il proprio contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.2 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
Immagine news Calcio femminile n.4 Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma, nuovo innesto per l'attacco: arriva Leskinen dal Norrkoping
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, nuovo innesto in attacco: dall'Australia arriva Rasmussen. Ha firmato fino al '28
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping