Como aggressivo, il Sassuolo ne prende un altro: 2-0 di Douvikas su assist di Kaiki
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 16:20Serie A
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24.10.2026 16:20Serie A
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Il Como infierisce sul Sassuolo e infila il raddoppio: Assist di Kaiki, Douvikas in scivolata: 2-0 del greco e doppietta personale al 60'. Neroverdi che ora dovranno sbilanciarsi per sperare di ribaltare il doppio svantaggio.
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