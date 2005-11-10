Bernardeschi si conquista il rigore e lo trasforma: è 0-2 tra Cagliari e Bologna a 10' dalla fine
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Niccolò Righi
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Oggi alle 16:38Serie A
autore Niccolò Righi
24.10.2026 16:38Serie A
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Al 78' calcia dal limite Federico Bernardeschi trovando la netta respinta con un braccio di Juan Rodriguez. L'arbitro indica il discetto su cui si presenta lo stesso numero 10 degli emiliani e realizza lo 0-2 spiazzando Caprile.
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