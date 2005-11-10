Casale scardina il castello difensivo del Cagliari e segna dopo oltre 3 anni: è 0-1 Bologna
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Niccolò Righi
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Oggi alle 16:19Serie A
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24.10.2026 16:19Serie A
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Si sblocca la partita alla Domus Arena, Bologna in vantaggio 0-1 contro il Cagliari, a segno il difensore Nicolò Casale. Corner perfetto battuto da Miranda, con il centrale degli emiliani che prende il tempo a tutti con un inserimento al bacio e batte Caprile da pochi passi. Per Casale si tratta di un ritorno al gol dopo tre anni dall'ultima volta, un Lazio-Fiorentina del 29 gennaio 2023 quando ancora il difensore classe '98 militava nel club biancoceleste.
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