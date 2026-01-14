Robinio Vaz alla Roma, il saluto al Marsiglia: "Apro un nuovo capitolo, con rispetto"

Non è ancora ufficiale, ma Robinio Vaz (18 anni) si considera già virtualmente un nuovo giocatore della Roma, che lo acquista dall'Olympique Marsiglia all'interno di un affare complessivo da 30 milioni di euro, e con cui si è sottoposto alle visite mediche di rito nella giornata di oggi.

L'attaccante classe 2007 ha voluto salutare Marsiglia con un post sui social. Ha scritto Robinio Vaz sul suo account di Instagram: "Marsigliesi, è ora di scrivere queste poche parole. Prima voglio ringraziare. Grazie alla società, allo staff, ai miei compagni di squadra, e in particolare a voi marsigliesi per l'amore, il supporto e l'energia che mi avete dato durante questo percorso".

Prosegue e conclude così Robinio Vaz nel suo post social: "Indossare questa maglia è stato un orgoglio e un'esperienza che mi ha aiutato a crescere sia dentro che fuori dal campo. Conserverò ricordi forti di ogni momento trascorso qui. Oggi si apre un nuovo capitolo per me. Questa è una decisione importante per il resto della mia carriera, presa con rispetto e apprezzamento per ciò che ho vissuto a Marsiglia. Grazie di tutto. Vi auguro il meglio per il futuro".

In questi primi mesi di stagione al Marsiglia, il 18enne Robinio Vaz ha totalizzato 19 apparizioni e 4 gol tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, distinguendosi per una media realizzativa di un gol segnato ogni 108'.