Roma, 9-0 all'UniPomezia: Ferguson fa 4 gol, in rete anche El Aynaoui e Arena

La Roma continua a mettere benzina nelle proprie gambe, in vista della prossima stagione. Dopo il roboante 14-0 contro il Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini ha ospitato l’UniPomezia - formazione laziale militante in Serie D - al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Il match è terminato con il punteggio di 9-0 per i giallorossi, che ora potranno pensare alla prima amichevole di livello contro il Kaiserslautern in Germania, in programma sabato 26 luglio alle ore 18:00.

Roma-UniPomezia 9-0, il primo tempo

Alla Roma bastano appena 8 minuti per sbloccare il risultato, con il primo gol in giallorosso di Evan Ferguson arrivato grazie a un’incornata sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dieci giri d’orologio più tardi, l’irlandese addomestica perfettamente un lancio dalle retrovie di Bryan Cristante e insacca il gol del 2-0. Per la tripletta dell’ex Brighton bisogna aspettare il minuto 24, quando devia in rete il tentativo di Niccolò Pisilli. I primi 45 minuti terminano sul punteggio di 4-0, dopo la rete di Paulo Dybala a calare il poker.

Roma-UniPomezia 9-0, il secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre come si è chiuso il primo tempo: prima Dybala fa tremare la traversa, più tardi ci pensa ancora Ferguson ad allungare nuovamente le distanze. Al minuto 65, si unisce alla festa anche l'altro neo acquisto Neil El Aynaoui, che dopo una carambola in area di rigore segna il suo primo gol in giallorosso. La squadra di Gasp, però, non si ferma qui: negli ultimi 20 minuti di gioco, arrivano anche le reti di Zeki Celik, Tommaso Baldanzi e del giovanissimo Antonio Arena a fissare il punteggio sul definitivo 9-0.

TABELLINO

ROMA-UNIPOMEZIA 9-0

MARCATORI: 8', 18', 24', 62' Ferguson, 33' Dybala, 65' El Aynaoui, 73' Celik, 79' Baldanzi, 88' Arena

ROMA: Svilar (dal 63' Zelezny); Rensch (dal 63' Saud), Mancini (dal 46' Ndicka), Hermoso (dal 63' Kumbulla); El Shaarawy (Dal 46' Angelino), Cristante (dal 46' El Aynaoui), Koné (dal 46' Baldanzi); Soulé (dal 46' Celik); Dybala (dal 63' Soulé, dal 78' Arena), Pisilli (dal 63' Cherubini); Ferguson (dal 63' Romano).

A disp.: Boer, Darboe, Mannini.

All. Gian Piero Gasperini

UNIPOMEZIA 1° TEMPO: Cipriani; Morsilli, Villa, Bordi, Suffer, Ippoliti, Denis Manu, Binaco, Petrella, Mokulu, Amadio.

UNIPOMEZIA 2° TEMPO: Tonelli; Jordan, Imbriola, Gemini, Pettorossi, Peluso, Nunes, Esposito, Colau, Attili, Della Pietra

All. Andrea Casciotti