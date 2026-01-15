Roma, affare Zirkzee intricatissimo: lo United batte i pugni sul tavolo e spara alto

Malen e Robinio Vaz non bastano per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma vuole fare en plein ed entro il gong del calciomercato invernale garantirsi anche Joshua Zirkzee, chiodo fisso dai mesi estivi passati. L'attaccante olandese del Manchester United, nonché ex Bologna, vuole cambiare aria rapidamente ma l'affare - secondo quanto riferito da La Repubblica di Roma - al momento è congelato.

Situazione intricata. Secondo il quotidiano romano non è da escludere un ritorno di fiamma da parte dei giallorossi, mentre il giocatore di 24 anni ha mandato chiari messaggi social - rimuovendo dal suo profilo Instagram la didascalia "giocatore del Manchester" - e manifestando la volontà che il progetto giallorosso sia di suo gradimento. La situazione rimane avvolta in un alone di mistero, anche perché ci sarebbe da chiarire il prezzo del cartellino di Zirkzee e la formula del trasferimento. I Red Devils sono stati chiari e sotto i 40 milioni non scendono. Senza dimenticare il caos interno del club inglese, tra la partenza di Amorim e la sostituzione fallimentare con Fletcher, con Carrick ora in panchina a tentare di ristabilire un minimo di equilibrio.

Piani di riserva. La Roma monitora sempre Albert Gudmundsson della Fiorentina e Giovane del Verona per dare un tocco in più all'attacco di Gasp, ma per calare il tris di colpi in entrata servirebbe l'uscita di Baldanzi e nel migliore dei casi Dovbyk. Bailey e Ferguson invece rischiano anche di veder risolti i propri contratti e tornare rispettivamente all'Aston Villa e al Brighton.