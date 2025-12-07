Roma, altra sconfitta per 1-0. Toccati due primati negativi nell'anno solare 2025

Arriva anche la sconfitta consecutiva in questa Serie A per la Roma, che cede di nuovo il passo per corto muso. Un altro 1-0 contro Gasperini e i suoi ragazzi: dopo quello dell'Olimpico con il Napoli, arriva un giro a vuoto anche all'Unipol Domus, sul campo del Cagliari, con gol decisivo di Gaetano.

Come sottolinea il portale di raccolta statistica Opta, è la prima volta che la Roma perde due partite consecutive di Serie A nell'anno solare 2025, che ha visto i giallorossi viaggiare ad elevatissime velocità di crociera nel periodo preso in considerazione. C'è anche un altro dato statistico negativo che certifica le inedite difficoltà vissute nelle ultime due uscite dai capitolini: era infatti addirittura ormai dalla fine del 2024, tra i mesi di novembre e di dicembre, che la Roma non rimaneva a secco di gol segnati per due partite di fila, come avvenuto invece in questa occasione.

Anche a quel tempo una delle due squadre ad infliggere una sofferenza alla Roma era stato il Napoli. E se l'altra avversaria era l'Atalanta, allenata al tempo proprio da quel Gasperini che oggi siede sulla panchina dei giallorossi, stavolta è il Cagliari a tenere a digiuno la Roma.