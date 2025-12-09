TMW
Roma, Angelino e Wesley si sono allenati in gruppo. Dovbyk l'ha fatto soltanto parzialmente
TUTTO mercato WEB
La Roma prosegue la preparazione in vista della sfida europea contro il Celtic, con mister Gian Piero Gasperini che ha diretto la seduta osservato anche da Claudio Ranieri presente a bordocampo. Angelino e Wesley si sono allenati in gruppo, mentre Dovbyk ha svolto solo una parte del lavoro con il resto della squadra.
La designazione arbitrale di Celtic-Roma (giovedì 11 dicembre, ore 21:00)
Arbitro: István Kovács ROU
Assistenti: Mihai Marica ROU e Ferencz Tunyogi ROU
Quarto uomo: Szabolcs Kovacs ROU
Video Assistant Referee: Cătălin Popa ROU
Assistente Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile