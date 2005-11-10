Roma, Gasperini: "Siamo forti. Mercato? Vedremo, non ne abbiamo parlato"

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e il Sassuolo nell'undicesima giornata di Serie A. Diretta testuale a cura di TMW.

22.50 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

23.19 - Inizia la conferenza stampa.

Il margine di miglioramento di questa Roma qual è secondo lei?

"Ci sono sempre, come in tutto. Cerchiamo ora di toglierci qualche difetto, anche se stasera ne abbiamo avuti pochi: forse qualche gol sbagliato di troppo. C'è da essere soddisfatti del calcio di questa squadra. Dà soddisfazione alla propria gente: per noi è un obiettivo, al di là dei risultati. La gente si riconosce in questa squadra".

Questa è la squadra più forte della sua carriera?

"Mah, io sono stato fortunato. Questa è una squadra forte, diversa... non posso fare paragoni. Credo che quest'anno ci sono tante componenti positivi che ci permettono di lievitare nelle prestazioni, anche a livello di singoli. Il nostro obiettivo è soltanto di migliorarci".

Sul mercato migliorerete la squadra?

"Non lo so, io ora penso al campionato. Sono preoccupato di recuperare i nostri giocatori, dato che è evidente che non siamo molto coperti in attacco. A gennaio si farà quel che sarà possibile, per ora non ne abbiamo parlato".

Koné? Cosa fa domani alle 18?

"Sarò a Genova per un premio (ride, ndr). Ci vado con piacere, ci ho vissuto tanti anni. Sarà informatissimo sui risultati comunque (ride, ndr). Koné, siamo molto contenti dato che ci è mancato molto. Lo abbiamo perso per 7 partite, ci avrebbe fatto comodo, lui come Svilar, Dybala, Pellegrini, Cristante inizialmente. Vedendo le altre, noi siamo stati più fortunati con gli infortunati, ma a questi ritmi si saltano tante partite e diventa pesante".

Come mai Zidane non ha convocato Koné?

"Eravamo indecisi fino a ieri pomeriggio. Si è aggregato al gruppo ieri e andava forte. De Roon e Cristante hanno sempre giocato, Pisilli anche ha giocato molto. Koné aveva voglia di giocare e lo abbiamo fatto giocare. La Francia, poi, ha fatto le sue convocazioni".

23.26 - Termina la conferenza.