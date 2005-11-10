Sassuolo, valutazioni in corso su Aquilani dopo il ko con la Roma. E spunta D'Aversa

La pesante sconfitta per 3-0 contro la Roma potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. Il tecnico neroverde è sempre più in bilico dopo il quinto ko consecutivo, il sesto nelle ultime sette partite. Una crisi di risultati che ha fatto precipitare la situazione e che potrebbe spingere la società a prendere provvedimenti durante la sosta per le nazionali. Come riferito da Sky Sport, per la prima volta dall'inizio della stagione il club valuterà concretamente la possibilità di intervenire sulla guida tecnica, avviando una riflessione approfondita sulla posizione dell'allenatore.

Sassuolo, D'Aversa tra i possibili sostituti di Aquilani

Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma la posizione di Aquilani è considerata a rischio. La sosta rappresenterà un'occasione per analizzare il rendimento della squadra e valutare se proseguire con l'attuale allenatore oppure dare una svolta alla stagione. In caso di esonero, uno dei nomi che potrebbe entrare in corsa è quello di Roberto D'Aversa, profilo già accostato alla panchina neroverde. Non si tratta però di una scelta definita: la società avrà tempo per esaminare anche eventuali alternative prima di decidere come affrontare la ripresa del campionato.

La crisi del Sassuolo: cinque sconfitte di fila e 29 gol subiti

A pesare sulla posizione di Aquilani non sono soltanto i risultati, ma anche le difficoltà mostrate dalla squadra. Con 29 reti incassate, il Sassuolo ha la peggior difesa della Serie A e contro la Roma è apparso incapace di reagire dopo il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. La sosta arriva dunque in un momento cruciale per il club emiliano, chiamato a decidere se confermare la fiducia al tecnico oppure tentare di invertire la rotta attraverso un cambio in panchina.