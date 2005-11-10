Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Roma-Sassuolo 3-0, le pagelle: Malen non segna, ma entra in tutti i gol. Hermoso MVP

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
ieri alle 22:41Serie A
07.11.2026 22:41Serie A
Fonti preferite
I giallorossi vincono 3-0 all'Olimpico con Hermoso, un'autorete di Walukiewicz e Rodrigo Mora. Roma a 27 punti, momentaneamente davanti all'Inter.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Sassuolo 3-1

LE PAGELLE DELLA ROMA

(A cura di Pierpaolo Matrone)

Vasquez 6 - Altra partita da titolare per il terzo portiere giallorosso, stavolta in una serata che si rivela tranquilla. E chiusa con un clean sheet.

Balerdi 6,5 - Un salvataggio di Calera-Car sulla linea gli nega la gioia del gol. Spesso usato da centrale, oggi viene preferito a Ghilardi nella posizione di terzo di difesa, interpretata al meglio, proprio nell'accezione che più piace a Gasperini.

Ndicka 6,5 - Sempre attento e concentrato, non concede neanche le briciole agli avversari e vince praticamente tutti i duelli.

Hermoso 7,5 - Spesso in costruzione si passa da lui e altrettanto spesso lo si ritrova nell'area di rigore avversaria, in proiezione offensiva, come quando con un'azione di sfondamento trova la rete che stappa la partita. Dal 77' Koulierakis s.v.

Molina 6 - Va su e giù sulla corsia e nella ripresa con un bel destro di poco non trova anche la gioia personale. Sufficienza piena.

Cristante 6,5 - Tocca tanti palloni, come al solito, abbassandosi in aiuto in prima costruzione, uscendo sempre bene dalla pressione e mordendo le caviglie degli avversari quando a pressare è lui.

Koné 6,5 - Torna titolare e dà subito un altro tasso di qualità al centrocampista, dimostrandolo dopo pochi minuti con una bella palla per Mora.

Wesley 6 - Comincia con gran ferocia, andando subito ad accorciare dal suo lato su Cinquegrano. Meno coinvolto del solito nell'ultimo terzo di campo.

Soulé 6,5 - L'intesa con Malen è massima, già si sapeva. Ma anche quella con Mora niente male. In attesa di Dybala, con cui ha già dimostrato di poter giocare, al posto della Joya quest'attacco di Gasperini ci sta che è una bellezza. Dal 66' De Roon 6 - Entra in un momento in cui la Roma si mette più in gestione che altro e il suo ingresso aiuta Gasp nel suo intento.

Mora 7 - Il più intraprendente e ispirato dei suoi. Va vicino al gol già nei primi minuti. Poi il quarto centro in campionato della sua prima stagione in giallorosso lo trova eccome, con un bel diagonale di destro. A tratti è incontenibile. Dal 66' Pisilli 6 - Col piglio giusto, dà sempre una traccia e si incunea più volte in area di rigore. Muric gli nega una rete dopo una bella incursione.

Malen 6,5 - In ogni gol della Roma, praticamente, c'è il suo zampino. Nel primo è protagonista dello scambio con Hermoso, il secondo nasce da un suo tiro da fuori, nel terzo è fondamentale il tempismo con cui confeziona l'assist per Mora. Certo, stasera non segna e di chance ne ha tante, stavolta le spreca, una pure abbastanza clamorosa. Ma per la Roma è preziosissimo. Dal 77' Castro s.v.

Allenatore Gasperini 7 - Un quarto di partita per prendere le misure, poi la Roma trova il primo gol e domina per tutto il resto della partita. Tutto facile per Gasperini, che prepara ancora benissimo la partita e stavolta non va mai in difficoltà neanche in fase difensiva.

LE PAGELLE DEL SASSUOLO

(A cura di Marco Pieracci)

Muric 6 - Balerdi lo scavalca con un colpo di testa maligno, Caleta-Car ci mette una pezza. Al netto di qualche incertezza in uscita, non gli possono essere addebitate grosse colpe.

Walukiewicz 5 - Maldestra la deviazione che mette fuori gioco Muric, suona come un De profundis perché taglia le gambe a una squadra tramortita dal micidiale uno-due della Roma.

Idzes 5 - Provvidenziale in alcune chiusure, se la cava nel gioco aereo ma l’episodio lo inchioda: non ripulisce l'area di rigore e la Roma passa all’incasso. Da lì comincia la salita.

Caleta-Car 5,5 - Evita un gol praticamente già fatto con un recupero prodigioso, è l'unica nota positiva di una partita difficile: non chiude le gambe su tris di Mora.
Dal 90' Candé sv

Cinquegrano 5,5 - Wesley gli mette soggezione, ne soffre l’aggressività dall’inizio alla fine: nelle rare occasioni in cui si spinge in avanti è troppo approssimativo.
Dal 46' Van der Brempt 5,5 - Ingresso in sordina, non migliora il quadro.

Sulemana 5 - In passato è riuscito a far male alla Roma, stavolta è innocuo: scarabocchia passaggi in orizzontale, perde una miriade di palloni: tra questi, quello che genera il 2-0.

Matic 6 - Suona subito al citofono, ma Vasquez non gli apre la porta. Esce dalla pressione con un certo aplomb, cerca almeno di restituire tranquillità a un collettivo in confusione.
Dal 46' Bowie 5,5 - Sgomita inutilmente per farsi largo, solo tanta buona volontà.

Thorstvedt 5 - Zero inserimenti, ciò che in teoria gli riesce meglio. Non è preciso quando deve rifinire, il rientro dalla squalifica è piuttosto amaro.
Dal 69' Lipani 5,5 - Non è il cambio che svolta la gara, corre parecchio a vuoto.

Doig 5,5 - La presenza di Soulé suggerisce un bel po' di prudenza, ma nell’altra metà campo non si palesa mai: trascorre l'intera serata a inseguirlo per il campo, senza limitarlo.

Esposito 5,5 - Esaspera il concetto di attaccante mobile, utile per aprire spazi e conquistare calci di punizione, ma impalpabile in fase realizzativa. Più falli commessi che conclusioni.
Dal 69' Adzic 5,5 - Entra con la situazione già ampiamente compromessa, non combina molto nel breve spezzone di tempo concessogli.

Laurienté 5 - Occasionalmente nelle vesti di seconda punta, senza spazi da attaccare è però fuori contesto. Cerca la zona di comfort allargandosi sulla sinistra, non è mai coinvolto.

Allenatore: Aquilani 5 - Passa alla difesa a tre, mossa di buon senso per ritrovare un briciolo di compattezza. Regge una mezz’ora scarsa. Non riesce a togliersi di dosso la patina di negatività.

Articoli correlati

Immagine news 1
Roma, Rodrigo Mora: "Felice di giocare con Soule e Malen, andrà sempre meglio"
Immagine news 2
Sassuolo, Esposito: "Niente alibi, dare la colpa a qualcuno sarebbe troppo facile"
Immagine news 3
Roma, Molina: "Livello altissimo, mi aspettavo di trovare una squadra così forte"
Immagine news 4
Sassuolo, Aquilani: "Normale sentirsi in discussione, in campo non va la società"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
00:08 Serie A
Lecce, N'Dri: "Sono molto contento di aver dato una svolta dalla panchina"
Ieri
Immagine news 2
23:59 Serie A
Cagliari, Grandu dopo il debutto: "Ognuno mi ha fatto sentire la propria vicinanza"
Immagine news 3
23:53 Serie A
Fabregas su Papaccioli: "Presi il Como in Serie B e mi parlarono del talento dell'Under 16"
Immagine news 4
23:45 Serie A
Roma, Rodrigo Mora: "Felice di giocare con Soule e Malen, andrà sempre meglio"
Immagine news 5
23:42 Serie A
Sassuolo, Esposito: "Niente alibi, dare la colpa a qualcuno sarebbe troppo facile"
Immagine news 6
23:39 Serie A
Roma, Molina: "Livello altissimo, mi aspettavo di trovare una squadra così forte"
Immagine news 7
23:38 Serie A
Lazio, le ultime da Formello: Tavares c'è, Pinamonti scalpita per giocare dall'inizio
Immagine news 8
23:36 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Non c'è stata partita, menomale che è arrivata la sosta"
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma non sbaglia e sale a -1 dalla Lazio
Immagine top news n.1 Il Sassuolo regge 27', poi è tutto facile per la Roma: Gasp dimentica Manchester e vince 3-0
Immagine top news n.2 Con Palladino è un Bologna da Champions: 16 punti in 7 gare, prima 1 in 4
Immagine top news n.3 Palladino fa poker di vittorie nel Derby della Via Emilia: Parma battuto 2-1, malissimo Zufferli
Immagine top news n.4 Italia, prima convocazione azzurra per Matteo Palma: sostituirà l'infortunato Gianluca Mancini
Immagine top news n.5 Clamoroso Napoli, conferenza di Allegri annullata con i giornalisti già seduti in sala stampa
Immagine top news n.6 Juventus, Cambiaso si ferma e salta Firenze per affaticamento. Recuperati Celik e McKennie
Immagine top news n.7 Milan, anche lo stakanovista si arrende: Pavlovic out per la partita contro il Genoa
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.3 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A Lecce, N'Dri: "Sono molto contento di aver dato una svolta dalla panchina"
Immagine box news Serie A Cagliari, Grandu dopo il debutto: "Ognuno mi ha fatto sentire la propria vicinanza"
Immagine box news Serie A Fabregas su Papaccioli: "Presi il Como in Serie B e mi parlarono del talento dell'Under 16"
Immagine box news Serie A Roma, Rodrigo Mora: "Felice di giocare con Soule e Malen, andrà sempre meglio"
Immagine box news Serie A Sassuolo, Esposito: "Niente alibi, dare la colpa a qualcuno sarebbe troppo facile"
Immagine box news Serie A Roma, Molina: "Livello altissimo, mi aspettavo di trovare una squadra così forte"
Serie B
Immagine box news Serie B Benevento, Siatounis dopo il pari con l'Avellino: "Peccato, avremmo meritato la vittoria"
Immagine box news Serie B Cesena, Gelli dopo il successo sul Catanzaro: "Una vittoria sporca che ci dà forza"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Dobbiamo crescere mentalmente"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Grande prestazione, meritavamo qualcosa in più"
Immagine box news Serie B Padova, Artistico: "Sono contento del gol, ora ripartiremo con il dente avvelenato"
Immagine box news Serie B Arezzo, il ds Cutolo: "Bucchi non è in discussione, a gennaio faremo gli interventi che servono”
Serie C
Immagine box news Serie C Lorenzo Catania lascia il Desenzano e firma con la Casatese Merate in Serie D
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli crede nella rimonta: "Vinceremo il campionato attraverso un percorso tortuoso"
Immagine box news Serie C Serie C, in attesa di Ronaldinho il Ravenna vince ancora. Bene Trento e Scafatese
Immagine box news Serie C L'Union Brescia fa tre di fila, Corini: "Dimostrato fino all'ultimo secondo di volere la vittoria"
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: tutto facile per Spezia e Pro Vercelli, spettacolo in Atalanta U23-Reggiana
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: i parziali delle 14:30. Pro Vercelli e Atalanta la ribaltano, ok lo Spezia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Immagine box news Calcio femminile L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato
Immagine box news Calcio femminile Derby di Milano e Como-Roma, il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio