Roma-Sassuolo 3-0, le pagelle: Malen non segna, ma entra in tutti i gol. Hermoso MVP

Risultato finale: Roma-Sassuolo 3-1

LE PAGELLE DELLA ROMA

(A cura di Pierpaolo Matrone)

Vasquez 6 - Altra partita da titolare per il terzo portiere giallorosso, stavolta in una serata che si rivela tranquilla. E chiusa con un clean sheet.

Balerdi 6,5 - Un salvataggio di Calera-Car sulla linea gli nega la gioia del gol. Spesso usato da centrale, oggi viene preferito a Ghilardi nella posizione di terzo di difesa, interpretata al meglio, proprio nell'accezione che più piace a Gasperini.

Ndicka 6,5 - Sempre attento e concentrato, non concede neanche le briciole agli avversari e vince praticamente tutti i duelli.

Hermoso 7,5 - Spesso in costruzione si passa da lui e altrettanto spesso lo si ritrova nell'area di rigore avversaria, in proiezione offensiva, come quando con un'azione di sfondamento trova la rete che stappa la partita. Dal 77' Koulierakis s.v.

Molina 6 - Va su e giù sulla corsia e nella ripresa con un bel destro di poco non trova anche la gioia personale. Sufficienza piena.

Cristante 6,5 - Tocca tanti palloni, come al solito, abbassandosi in aiuto in prima costruzione, uscendo sempre bene dalla pressione e mordendo le caviglie degli avversari quando a pressare è lui.

Koné 6,5 - Torna titolare e dà subito un altro tasso di qualità al centrocampista, dimostrandolo dopo pochi minuti con una bella palla per Mora.

Wesley 6 - Comincia con gran ferocia, andando subito ad accorciare dal suo lato su Cinquegrano. Meno coinvolto del solito nell'ultimo terzo di campo.

Soulé 6,5 - L'intesa con Malen è massima, già si sapeva. Ma anche quella con Mora niente male. In attesa di Dybala, con cui ha già dimostrato di poter giocare, al posto della Joya quest'attacco di Gasperini ci sta che è una bellezza. Dal 66' De Roon 6 - Entra in un momento in cui la Roma si mette più in gestione che altro e il suo ingresso aiuta Gasp nel suo intento.

Mora 7 - Il più intraprendente e ispirato dei suoi. Va vicino al gol già nei primi minuti. Poi il quarto centro in campionato della sua prima stagione in giallorosso lo trova eccome, con un bel diagonale di destro. A tratti è incontenibile. Dal 66' Pisilli 6 - Col piglio giusto, dà sempre una traccia e si incunea più volte in area di rigore. Muric gli nega una rete dopo una bella incursione.

Malen 6,5 - In ogni gol della Roma, praticamente, c'è il suo zampino. Nel primo è protagonista dello scambio con Hermoso, il secondo nasce da un suo tiro da fuori, nel terzo è fondamentale il tempismo con cui confeziona l'assist per Mora. Certo, stasera non segna e di chance ne ha tante, stavolta le spreca, una pure abbastanza clamorosa. Ma per la Roma è preziosissimo. Dal 77' Castro s.v.

Allenatore Gasperini 7 - Un quarto di partita per prendere le misure, poi la Roma trova il primo gol e domina per tutto il resto della partita. Tutto facile per Gasperini, che prepara ancora benissimo la partita e stavolta non va mai in difficoltà neanche in fase difensiva.

LE PAGELLE DEL SASSUOLO

(A cura di Marco Pieracci)

Muric 6 - Balerdi lo scavalca con un colpo di testa maligno, Caleta-Car ci mette una pezza. Al netto di qualche incertezza in uscita, non gli possono essere addebitate grosse colpe.

Walukiewicz 5 - Maldestra la deviazione che mette fuori gioco Muric, suona come un De profundis perché taglia le gambe a una squadra tramortita dal micidiale uno-due della Roma.

Idzes 5 - Provvidenziale in alcune chiusure, se la cava nel gioco aereo ma l’episodio lo inchioda: non ripulisce l'area di rigore e la Roma passa all’incasso. Da lì comincia la salita.

Caleta-Car 5,5 - Evita un gol praticamente già fatto con un recupero prodigioso, è l'unica nota positiva di una partita difficile: non chiude le gambe su tris di Mora.

Dal 90' Candé sv

Cinquegrano 5,5 - Wesley gli mette soggezione, ne soffre l’aggressività dall’inizio alla fine: nelle rare occasioni in cui si spinge in avanti è troppo approssimativo.

Dal 46' Van der Brempt 5,5 - Ingresso in sordina, non migliora il quadro.

Sulemana 5 - In passato è riuscito a far male alla Roma, stavolta è innocuo: scarabocchia passaggi in orizzontale, perde una miriade di palloni: tra questi, quello che genera il 2-0.

Matic 6 - Suona subito al citofono, ma Vasquez non gli apre la porta. Esce dalla pressione con un certo aplomb, cerca almeno di restituire tranquillità a un collettivo in confusione.

Dal 46' Bowie 5,5 - Sgomita inutilmente per farsi largo, solo tanta buona volontà.

Thorstvedt 5 - Zero inserimenti, ciò che in teoria gli riesce meglio. Non è preciso quando deve rifinire, il rientro dalla squalifica è piuttosto amaro.

Dal 69' Lipani 5,5 - Non è il cambio che svolta la gara, corre parecchio a vuoto.

Doig 5,5 - La presenza di Soulé suggerisce un bel po' di prudenza, ma nell’altra metà campo non si palesa mai: trascorre l'intera serata a inseguirlo per il campo, senza limitarlo.

Esposito 5,5 - Esaspera il concetto di attaccante mobile, utile per aprire spazi e conquistare calci di punizione, ma impalpabile in fase realizzativa. Più falli commessi che conclusioni.

Dal 69' Adzic 5,5 - Entra con la situazione già ampiamente compromessa, non combina molto nel breve spezzone di tempo concessogli.

Laurienté 5 - Occasionalmente nelle vesti di seconda punta, senza spazi da attaccare è però fuori contesto. Cerca la zona di comfort allargandosi sulla sinistra, non è mai coinvolto.

Allenatore: Aquilani 5 - Passa alla difesa a tre, mossa di buon senso per ritrovare un briciolo di compattezza. Regge una mezz’ora scarsa. Non riesce a togliersi di dosso la patina di negatività.