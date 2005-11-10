Roma, Hermoso goleador: "Continuiamo a lavorare, per aiutare dietro e per segnare"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 22:53Serie A
autore Paolo Lora Lamia
07.11.2026 22:53Serie A
Il difensore giallorosso dopo il successo sul Sassuolo: "La squadra vuole stare in alto, per noi era troppo importante vincere".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria per 3-0 nella sfida contro il Sassuolo valevole per l’11^ giornata di Serie A.
Guardate subito avanti e questa è una qualità.
"Lo vuole il mister e anche la squadra. Quando non si vince, il calcio di adesso non ti lascia pensare. La squadra vuole stare in alto, per noi era troppo importante vincere e lo abbiamo fatto".
L'idea di calcio di Gasperini sta valorizzando voi difensori in zona gol?
"Sicuramente, il mister ti mette apposto fisicamente e in campo per trovare queste situazioni. Abbiamo la qualità per fare un bel passaggio e anche un tiro in porta. Continuiamo a lavorare, per aiutare dietro e anche per segnare".
Altre notizie Serie A
Ieri
23:53 Serie A
Fabregas su Papaccioli: "Presi il Como in Serie B e mi parlarono del talento dell'Under 16"
23:36 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Non c'è stata partita, menomale che è arrivata la sosta"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi