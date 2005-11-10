Padova, Artistico: "Sono contento del gol, ora ripartiremo con il dente avvelenato"

Gabriele Artistico, attaccante del Padova, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto con l'Empoli:

“Ho fatto un bel goal, provato molto in allenamento, e sono contento. Penso che siamo partiti molto forte, poi la tattica tante volte prende momenti che non riesci a gestire, il risultato finale crea rammarico ma credo che è un punto che ci porta ancora più cattiveria per dare di più.

Onestamente penso che siamo soddisfatti dell’andamento preso, ora andremo con la giusta cautela alla pausa per riprendere con il dente avvelenato.

Penso che bisogna dare anche merito agli avversari, loro hanno preso coraggio nel finale, c’è stato un calo fisico per le tante partite giocate e loro sono usciti bene, cercheremo di lavorare di più per trovare l’episodio che porterà i tre punti.

Abbiamo sposato la filosofia del mister, tutti hanno disponibilità nei confronti dello staff, siamo tanti nuovi e col tempo possiamo solo migliorare.

Fisicamente stiamo bene, quindi penso che a livello fisico siamo cresciuti, siamo contenti di questa situazione dobbiamo continuare così.

Indipendentemente dal modulo, è importante mettersi a disposizione del compagno, mi trovo bene con tutti, la dedica del goal va a mia nonna che è mancata la scorsa settimana”