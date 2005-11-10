Arezzo, il ds Cutolo: "Bucchi non è in discussione, a gennaio faremo gli interventi che servono”

Aniello Cutolo, direttore sportivo dell'Arezzo, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta subita in casa della Juve Stabia:

“La squadra ha lottato e combattuto dopo aver preso gol dopo un minuto. Ero fiducioso di riuscire a pareggiarla perché ho visto i ragazzi sempre sul pezzo, sempre in partita. C’è grande rammarico ma non posso non sottolineare la prestazione e la reazione che ha avuto il gruppo. Di sicuro c’è da lavorare perché il campionato è difficilissimo e i numeri dicono che concretizziamo poco. Ma sono convinto che abbiamo tutti i mezzi per venirne fuori. Bucchi? Io sono il primo responsabile se le cose non vanno bene ma non dobbiamo cadere nel disfattismo.

Oggi non c’è nessuno in discussione, tantomeno il mister. La situazione è diversa dal dopo Carrara, lì c’era bisogno di guardarsi in faccia e confrontarsi. Ma il gruppo è sano e Bucchi è il nostro allenatore, adesso bisogna sfruttare bene la pausa del campionato. Il supporto che ci hanno ribadito i tifosi a fine gara è fondamentale. La B è complicata, ne stiamo trovando conferma, ma io sono convinto che si può migliorare. Poi a gennaio, se necessario, faremo gli interventi che servono”. Le sue parole riportate da Amarantomagazine.