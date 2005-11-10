Mantova, Modesto: "Qualcuno si aspettava un tracollo mentale, invece..."
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 21:34Serie B
autore Giuseppe Lenoci
07.11.2026 21:34Serie B
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© foto di Federico Serra
Come pubblicato da CalcioHellas.it, ecco le dichiarazioni del tecnico Francesco Modesto dopo il pareggio tra Mantova e Hellas Verona: "All’inizio eravamo condizionati dalle pressioni degli avversari. Il Verona è una squadra ben allenata a livello tecnico e fisico. Hanno praticamente la stessa formazione di quando erano in Serie A. Dopo i primi venti minuti siamo cresciuti e abbiamo avuto le nostre occasioni.
Sicuramente è stata una partita tirata, ma nel secondo tempo abbiamo avuto ancora più spinta interpretando bene la gara. Sono contento per i ragazzi, perché credono in quello che fanno. Qualcuno si aspettava un tracollo mentale, invece fino all’ultimo hanno continuato a giocare e si sono difesi nella maniera giusta".
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