Mantova, Modesto: "Qualcuno si aspettava un tracollo mentale, invece..."

Come pubblicato da CalcioHellas.it, ecco le dichiarazioni del tecnico Francesco Modesto dopo il pareggio tra Mantova e Hellas Verona: "All’inizio eravamo condizionati dalle pressioni degli avversari. Il Verona è una squadra ben allenata a livello tecnico e fisico. Hanno praticamente la stessa formazione di quando erano in Serie A. Dopo i primi venti minuti siamo cresciuti e abbiamo avuto le nostre occasioni.

Sicuramente è stata una partita tirata, ma nel secondo tempo abbiamo avuto ancora più spinta interpretando bene la gara. Sono contento per i ragazzi, perché credono in quello che fanno. Qualcuno si aspettava un tracollo mentale, invece fino all’ultimo hanno continuato a giocare e si sono difesi nella maniera giusta".