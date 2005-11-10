Empoli, Distefano dopo il Padova: "Siamo andati in crescendo, dobbiamo migliorare negli episodi"

Filippo Distefano, attaccante dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Empoli Channel dopo il pareggio contro il Padova.

Un punto conquistato su un campo difficile: come giudichi il risultato?

"Era un campo difficile, il Padova è un’ottima squadra. Ci prendiamo il punto."

Sei riuscito a segnare, ma hai anche avuto una grande occasione per raddoppiare. Che sensazioni ti lascia la partita?

"Credo sempre molto nel lavoro quotidiano. Sono contento del gol e della reazione della squadra, dispiace non essere riuscito a finalizzare la ghiotta occasione."

Quanto è importante il contributo di chi entra dalla panchina in un campionato così equilibrato?

"Cerchiamo sempre di dare il nostro supporto, sia dall’inizio che dalla panchina. Questo campionato non ti perdona niente, siamo fiduciosi e uniti."

Le ultime prestazioni sembrano mostrare una crescita dell'Empoli. Qual è il vostro obiettivo adesso?

"Siamo andati sempre in crescendo con le prestazioni. L’atteggiamento c’è, dobbiamo essere più bravi e decisi negli episodi."

A chi hai dedicato la rete realizzata contro il Padova?

"Ho avuto un inizio molto difficile, mio nonno è venuto a mancare nelle prime giornate di campionato. Il gol lo dedico a lui."

Che fiducia hai nelle potenzialità di questa squadra?

"Credo tanto nei miei compagni, tecnicamente siamo una squadra forte, la compattezza ce l’abbiamo anche nei momenti difficili."