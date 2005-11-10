Benevento-Avellino 1-1, le pagelle: Siatounis goleador, Missori prezioso

Il derby campano del “Ciro Vigorito” finisce 1-1 tra Benevento e Avellino. Un risultato maturato interamente nel corso della ripresa. A sbloccare il match sono i giallorossi con lo scavetto di Siatounis al 61’ alla quale risponde l’immediato gol del pareggio biancoverde arrivato al 67’ da Cheddira. Un punto per le due squadre che continua a camminare di pari passo in piena zona play-off a quota 16.

LE PAGELLE DEL BENEVENTO

Vannucchi 6,5 – Sicuro nelle uscite e protagonista di almeno tre interventi importanti in momenti chiave della partita.

Sernicola 5,5 – La sua partita dura meno di un tempo e mostra qualche amnesia. Perde dei palloni velenosi e dalle sue parti sfonda con maggiore facilità la squadra biancoverde. Dal 38’ Romano 6 – Gara di sostanza e spirito di sacrificio senza disegnare discese sulla corsia di destra.

Scognamillo 6,5 – Presidia l’area di rigore con grande applicazione, rendendosi protagonista di più di un intervento decisivo per evitare grossi guai.

Saio 6 – Minaccioso da palla inattiva e anche attento nelle letture difensive. Propizia il gol di Siatounis ed è sfortunato nell’azione che porta al gol di Cheddira.

Beruatto 7 – Una spinta costante sulla fascia sinistra, con suggerimenti invitanti per i compagni, in particolare su palla inattiva dal suo mancino. Risolve anche alcune situazioni intricate con diagonali difensive provvidenziali.

Siatounis 7 – Mette grande intensità sin dalle battute iniziali e conferma un fiuto del gol notevole per un centrocampista. Non banale il tocco sotto per scavalcare il portiere e rompere l’equilibrio.

Maita 6 – Cerca sempre di mettere ordine in mezzo al campo e quando ne ha l’occasione riesce anche a rendersi pericoloso con il suo destro. Dal 75’ Prisco s/v

Kouan 7 – Un vero e proprio motorino in giro per il campo. Fa suo ogni pallone mezzo e mezzo, accompagnando l’azione con grande continuità e creando più di qualche pericolo.

Cherubini 6,5 – Tiene costantemente in apprensione la difesa avversaria con i suoi continui tentativi di uno contro uno ed è il primo disturbatore della manovra biancoverde. Corre fino a quando ne ha energie recuperando palloni anche in zone alte di campo. Dall’85’ Lamesta s/v

Salvemini 6 – Non è lucidissimo sottoporta, ma si rende protagonista del solito buon lavoro sporco spalle alla porta per aprire spazi ai compagni di squadra. Fenomenale la palla in verticale per liberare Cherubini a tu per tu con il portiere. Dal 75’ Tumminello s/v

Okereke 5,5 – Un paio di iniziative interessanti con la palla al piede alternate a qualche errore non da lui in fase di rifinitura.

Dall’85’ Verdi s/v

Allenatore: Floro Flores 6,5 - Una partita condotta sin dalle battute iniziali in cui a mancare è soprattutto la concretezza sotto porta. Tre punti potevano premiare maggiormente la personalità e il coraggio mostrato dai giallorossi nei novanta minuti.

LE PAGELLE DELL’AVELLINO

Martinelli 6 – Non sempre impeccabile nelle uscite, ma decisivo in almeno un paio di occasioni per salvare il risultato. Poche responsabilità in occasione del gol incassato.

Izzo 6 –Gestione dell’area con grande attenzione senza concedere grossi spazi. Almeno un paio le letture provvidenziali a sventare situazioni spinose.

Venturi 5,5 – Qualche leggerezza difensiva di troppo per poco non viene pagata a caro prezzo.

Enrici 6,5 – Disputa una gara povera di sbavature. Disinnesca almeno due conclusioni cariche di veleno dirette verso la porta e quando accompagna l’azione si rende anche pericoloso più volte.

Missori 7 - Prova di grande generosità in ambedue le fasi. Sfiora la via del gol a più riprese, una rete gli viene cancellata per offside e un'altra la cancella sulla linea di porta al Benevento. Quando spinge mette in difficoltà la difesa giallorossa.

Besaggio 5 – Qualche errore tecnico di troppo e scelta sbagliata negli ultimi trenta metri. Va in affanno in mezzo al campo nella morsa giallorossa. Dal 65’ Palmiero 6,5 – Entra con il piglio giusto per mettere ordine in mezzo al campo. Ci mette pochi minuti per lasciare il segno e propiziare il gol del pareggio.

Di Maggio 5 – In grande difficoltà dal primo all’ultimo minuto in mezzo al campo. Perde troppi palloni sanguinosi e non riesce a prendere le giuste contromisure agli avversari che dalle sue parti fanno il bello e il cattivo tempo.

Palumbo 6 – Dietro un po' soffre, ma i suoi inserimenti creano qualche grattacapo alla difesa giallorossa e lui sfiora la via della rete in almeno un paio di occasioni. Il suo mancino è una fonte di gioco importante per la truppa biancoverde. Dal 74’ Sounas s/v

Moruzzi 5 – Non si vede mai in avanti e fa veramente fatica dietro. Troppi gli errori tecnici, con gli avversari che lo saltano sistematicamente.

Russo 5,5 – Si accende con il contagocce ed è poco preciso nella scelta che può determinare le sorti dell’incontro.

Cheddira 6,5 – Il solito lavoro di grande sacrificio per la squadra, con recuperi preziosi in giro per il compagno, premiato anche dalla fortuna con la sua deviazione vincente che vale il pareggio.



Allenatore: Nesta 6 - La sua squadra è ordinata soprattutto nel primo tempo in cui riesce a rispondere colpo su colpo. Nella ripresa, però, perde sempre più campo. Il gol subito che sveglia un po' i suoi e un paio di mosse portano a un pareggio di carattere che alla fine è un risultato più che accettabile.