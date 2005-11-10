Serie B, Benevento-Avellino 1-1: Siatounis e Cheddira firmano il derby
Daniel Uccellieri
È terminato 1-1 il derby fra Benevento e Avellino. Dopo una prima frazione di gioco terminata in parità, il Benevento è passato in vantaggio dopo un'ora di gioco con Siatounis. La gioia dei sanniti è durata solo 7 minuti, con Cheddira che ha trovato la rete del pari per gli irpini. Un punto a testa, entrambe salgono a quota 16 punti in compagnia di Hellas Verona e Pisa
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Sabato 7 novembre
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E).
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli (C).
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli (J)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33', 76' Vasic (S), 73' Leris (P).
Mantova-Hellas Verona 0-0
Benevento-Avellino 1-1
60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27*
Modena 20
Ascoli 20*
Mantova 19*
Avellino 16*
Benevento 16*
Pisa 16*
Hellas Verona 16*
Padova 15*
SudTirol 15*
Cesena 15*
Cremonese 12
Juve Stabia 12*°
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Vicenza 9
Empoli 9*
Sampdoria 8
Catanzaro 6*
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva