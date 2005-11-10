Serie B, Benevento-Avellino 1-1: Siatounis e Cheddira firmano il derby

È terminato 1-1 il derby fra Benevento e Avellino. Dopo una prima frazione di gioco terminata in parità, il Benevento è passato in vantaggio dopo un'ora di gioco con Siatounis. La gioia dei sanniti è durata solo 7 minuti, con Cheddira che ha trovato la rete del pari per gli irpini. Un punto a testa, entrambe salgono a quota 16 punti in compagnia di Hellas Verona e Pisa

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Sabato 7 novembre

Padova-Empoli 2-2

14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E).

Cesena-Catanzaro 1-0

83' Gelli (C).

Juve Stabia-Arezzo 1-0

2' Sibilli (J)

Pisa-Sudtirol 2-2

26' Tramoni (P), 33', 76' Vasic (S), 73' Leris (P).

Mantova-Hellas Verona 0-0

Benevento-Avellino 1-1

60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)

Domenica 8 novembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena

Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria

Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27*

Modena 20

Ascoli 20*

Mantova 19*

Avellino 16*

Benevento 16*

Pisa 16*

Hellas Verona 16*

Padova 15*

SudTirol 15*

Cesena 15*

Cremonese 12

Juve Stabia 12*°

Arezzo 11*

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Vicenza 9

Empoli 9*

Sampdoria 8

Catanzaro 6*

* una gara in più

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva