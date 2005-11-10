Sassuolo, Aquilani: "Non c'è stata partita, menomale che è arrivata la sosta"

In questi minuti, Alberto Aquilani è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra il suo Sassuolo e la Roma nell'undicesima giornata di Serie A. Diretta testuale a cura di TMW.

22.50 - A breve la conferenza stampa di Aquilani.

23.31 - Inizia la conferenza stampa.

Con chi devi parlare? Squadra o società?

"Per me oggi non c'è stata partita, forse giusto la prima mezz'ora... Dalla prima partita, si sono incanalati dei risultati negativi dovuti da episodi. Oggi la testa è pesante, vedo sbagliare cose di una semplicità enorme. Oggi la testa non ci fa fare nulla. Questa è stata l'unica partita in cui si è vista una netta differenza tra le squadre. Dobbiamo parlare per vedere come uscirne, anche se solo parlare non serve a nulla. Bisogna fare e stiamo facendo poco".

Manca un Aquilani in squadra? Forse, Adzic?

"Non lo so, io ho dei buoni giovani che devono ancora dimostrare tanto. Sono giovani, hanno tempo e capacità: serve che le dimostrino. Non è importante ora andare sul singolo. La Roma è forte, ma ogni tanto la palla la hai anche te e serve coraggio sennò diventa una gara a senso unico come è stata stasera".

Serve fare qualcosa di più a livello atletico?

"Possiamo fare qualcosa in più, vedo una squadra in affanno dopo due o tre scatti. Prima c'era più leggerezza, anche di rischiare qualcosa. Oggi ci manca, con la palla riusciamo fare molto poco. Dobbiamo migliorare".

Manca qualcosa anche in avanti?

"La coperta è corta, mi dicevano di abbassarmi di più ma poi mi mancano giocatori davanti che ripartono in contropiede. Sicuramente è una serie di cose".

Ora c'è la sosta...

"Forse è un bene arrivare a questa sosta. Dopo la precedente è cambiato il mondo al Sassuolo. Ci sono tanti punti da correggere, non mi nascondo. Quello che stiamo facendo non è sufficiente".

23.39 - Fine.