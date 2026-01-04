Roma, che fare con Dybala? Giaccherini: "Può esserci un problema, fa fatica"

L'ex centrocampista di Juventus e Napoli - fra le altre - Emanuele Giaccherini dagli studi di DAZN ha parlato della prima parte di stagione vissuta fino ad ora dal fantasista argentino in forza alla Roma di Gian Piero Gasperini, Paulo Dybala.

In studio si parla della possibilità che l'attaccante possa rappresentare addirittura un problema per l'allenatore in questo frangente. Al riguardo, GIaccherini ha di fatto confermato che c'è questo rischio, alla luce del rendimento che il giocatore sta offrendo in campo. Queste le sue parole riportate da Vocegiallorossa.com: “Dybala sta facendo fatica quest’anno, ha segnato solo un gol. Lo vedo non fuori dal gioco, ma non il solito Dybala. L’ho sempre esaltato, è tra i più forti in Serie A ma quest’anno non sta rendendo al suo livello, può esserci un problema Dybala".