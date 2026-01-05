Capello è sicuro: "Juventus e Roma sono ancora pericolose e in corsa per tutto"

"Sono ancora pericolose e in corsa per tutto". Questo il commento di Fabio Capello su Juventus e Roma. L'ex tecnico proprio di bianconeri e giallorossi, fra le altre, è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per parlare delle squadre di Spalletti e Gasperini, reduci da uno stop (pari contro il Lecce per la Juve e ko a Bergamo contro l'Atalanta per i capitolini) nelle ultime giornate di campionato.

Parlando dei bianconeri, gli uomini chiave possono essere gli esterni come Yildiz, Conceiçao e Zhegrova. "Sono tutti calciatori importanti per come saltano l’uomo e per quanto fanno la differenza nell’uno contro uno". Sui palloni che arrivano in area di rigore sono poi fondamentali gli inserimenti di McKennie, altro giocatore importante. Il mister pone però l'accento anche sulla mancanza di attaccanti per Spalletti, stesso problema che hanno gli uomini di Gasperini. Nel caso dell'ex tecnico della Dea, l'arma in più possono essere Soulé e Dybala ma è importante che "siano al top per poter fare la differenza con le qualità che hanno".

Per quanto riguarda un favorito nella corsa al quarto posto Capello non si sbilancia: "Spalletti ha preso la Juve in corsa e sta dando un’impronta di gioco alla squadra; Gasperini sta cercando di portare a Roma aggressività, umiltà e determinazione, una mentalità difficile da imporre nella capitale. Entrambi i tecnici sono a metà strada".