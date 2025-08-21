Ufficiale
Roma, colpo a sorpresa per il centrocampo: preso Omar Krajina per la Primavera
La Roma ha messo a segno un nuovo colpo per la Primavera: a centrocampo è arrivato Omar Krajina dal BK Hacken, classe 2007 che è già alto un metro e novanta. Il club giallorosso lo ha comunicato sui suoi canali social, annunciandolo con una foto insieme ad Alberto De Rossi, Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali.
