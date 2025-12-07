Roma con un uomo in meno e ora sotto anche di un gol a Cagliari: 1-0 firmato Gaetano
Il Cagliari passa in vantaggio contro la Roma con Gianluca Gaetano! L'ex fantasista del Napoli segna l'1-0 dei sardi al minuto 83, realizzando sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla crossata dalla bandierina arriva fino al secondo palo, con Gaetano che stoppa di petto e, di controbalzo e con un paio di impercettibili deviazioni, sblocca la partita quando mancano dieci minuti circa, recupero compreso.
