Inter, Zielinski: "Le grandi squadre rispondono subito. Ora testa al Como"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha analizzato attraverso i microfoni di InterTv il successo per 3-0 ottenuto in casa del Feyenoord nella quarta giornata della League Phase di Champions League:

“Le grandi squadre danno una risposta subito, oggi siamo stati bravi a farlo. Ora dobbiamo andare avanti così. Tutta la squadra ha fatto un lavoro importante, eravamo concentrati, abbiamo comunicato bene. Abbiamo portato la partita sui binari giusti e l’abbiamo chiusa bene. In questi giorni dobbiamo riposare bene, sappiamo che il Como gioca bene a calcio ma giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi vogliamo giocare bene a calcio e vincere”.