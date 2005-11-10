Inter, Zielinski: "Le grandi squadre rispondono subito. Ora testa al Como"
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Luca Bargellini
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ieri alle 23:59Serie A
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03.11.2026 23:59Serie A
Il polacco analizza il 3-0 di Rotterdam sul Feyenoord nella quarta giornata della League Phase di Champions League
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Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha analizzato attraverso i microfoni di InterTv il successo per 3-0 ottenuto in casa del Feyenoord nella quarta giornata della League Phase di Champions League:
“Le grandi squadre danno una risposta subito, oggi siamo stati bravi a farlo. Ora dobbiamo andare avanti così. Tutta la squadra ha fatto un lavoro importante, eravamo concentrati, abbiamo comunicato bene. Abbiamo portato la partita sui binari giusti e l’abbiamo chiusa bene. In questi giorni dobbiamo riposare bene, sappiamo che il Como gioca bene a calcio ma giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi vogliamo giocare bene a calcio e vincere”.
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