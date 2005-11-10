Champions League, 9 squadre su 18 non segnano. Manchester United-Roma fa eccezione

Serata fuori dall’ordinario per gli standard della Champions League: nella quarta giornata della League Phase, nelle nove partite disputate stasera, metà delle squadre non è riuscita a segnare nemmeno un gol. Nove formazioni su diciotto sono rimaste a quota zero e solo in Manchester United-Roma sono arrivate reti da entrambe le parti.

Le squadre a secco

Hanno chiuso senza segnare lo Shakhtar Donetsk, sconfitto 1-0 dallo Sporting Lisbona, lo Stoccarda, battuto 2-0 dal Galatasaray, e l’Atlético Madrid, fermato dal Bayern Monaco per 0-2. Stessa sorte per l’Aston Villa, superato 3-0 dal Barcellona, per il Feyenoord, travolto 0-3 dall’Inter, e per lo Slovan Bratislava, sconfitto 4-0 dal LASK. A queste si aggiungono il Villarreal, sommerso dallo 0-6 del PSG, e il Bodø/Glimt e il Lille, che non sono andati oltre lo 0-0, l’unico pareggio senza reti della serata.

L’unica gara con gol da entrambe le parti

L’eccezione è arrivata dall’Old Trafford: il Manchester United ha battuto 3-2 la Roma in una sfida in cui hanno segnato entrambe le squadre, l’unica di tutta la giornata. Il PSG, con il 6-0 sul campo del Villarreal, è stato invece la squadra più prolifica della serata. In totale nelle nove partite sono state segnate 26 reti.