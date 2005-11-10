Feyenoord, Valente: "Sconfitta giusta, l'Inter è stata semplicemente molto più forte di noi"
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Daniel Uccellieri
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04.11.2026 00:15Serie A
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Luciano Valente, capitano Feyenoord, analizza ai microfoni della UEFA la sconfitta contro l'Inter: "Il risultato è più che meritato. L'Inter è stata semplicemente molto più forte e ha mostrato una qualità decisamente superiore. Nel primo tempo si sono avvicinati alla nostra porta due o tre volte e hanno trovato il gol. Al livello della Champions League, è fondamentale concretizzare le occasioni che si presentano, l'Inter è bravissima in questo".
Il trequartista confronta questa sconfitta e il 5-1 subìto contro il Barcellona nella prima giornata: "Questa è un po' più pesante, perché avevamo davvero la sensazione di poter ottenere qualcosa. Semplicemente non ha funzionato, ed è una situazione molto difficile da accettare".
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