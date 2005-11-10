Udinese, Zanetti sorride: Solet recupera per il Venezia. Ancora out Zanoli

Tra 2 giorni l'Udinese tornerà in campo a Venezia e lo farà con ogni probabilità con Oumar Solet. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Zanetti, nuovo allenatore che sostituisce Kosta Runjaic, ha recuperato dal problema fisico che aveva e guiderà il reparto arretrato. Ulteriori valutazioni verranno fatte nella giornata di mercoledì, ma il centrale dovrebbe esserci.

Zanoli ancora out

L'esterno bianconero invece, che si è infortunato l'anno scorso al crociato, ha avuto dei fastidi muscolari normali in questa fase, che comunque lo hanno un po' penalizzato. L'italiano darà forfait anche nell'anticipo dell'11° turno di Serie A e proverà a essere a disposizione per la partita dopo la sosta contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.