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Juventus, Cassano rapito da Alajbegovic: "Lo dico oggi: ha più qualità di Yildiz"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 00:26Serie A
04.11.2026 00:26Serie A
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L'ex fantasista incensa il giocatore bianconero e ne cita uno della Roma: "Mi piacciono i ragazzi come lui e Mora: non hanno paura di puntare l'uomo"
FotoTUTTOmercatoWEB

La Juventus torna a respirare dopo il 2-0 al Napoli e per la serenità della squadra di Luciano Spalletti sono state decisive due grandi giocate, quella di Kerim Alajbegovic e quella di Jeremie Boga. In particolare il gol del bosniaco è stato celebrato in questi giorni, sia per il momento in cui è arrivato che per la difficoltà del gesto.

Le parole di Cassano su Alajbegovic

Nel corso del podcast "Viva el futbol" l'ex attaccante, Antonio Cassano, ha esaltato così il gol di Alajbegovic: "Gol bellissimo, meraviglioso, da un ragazzo che fin dal primo minuto ha cercato di andare all'uno contro uno, mettendo in difficoltà Di Lorenzo. Ha fatto un gol clamoroso con il piede sbagliato, un eurogol".

Poi ha aggiunto: "A me piacciono questo tipo di ragazzi. Lui, così come Rodrigo Mora della Roma, giovani e che tentano l'uno contro uno. Stranamente non sono italiani e hanno un altro tipo di testa". Si parla poi delle sue prospettive future e FantAntonio non ha dubbi: "Ha tutte le qualità per diventare un giocatore di altissimo livello nella Juve. Lo dico oggi, non quando sarà più facile dirlo in futuro: per me lui ha più qualità di Yildiz e mi piace di più".

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