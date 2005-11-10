Roma ancora rimontata in Champions, Condò: "Va in confusione quando succede qualcosa di negativo"

Ancora una rimonta subita dalla Roma in Champions League dopo quella con il Real Madrid. I giallorossi questa sera, avanti 2-0 all'Old Trafford, si sono fatti rimontare dal Manchester United, con i Red Devils che si sono imposti 3-2. Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò analizza così la sconfitta della Roma:

"La Roma va in confusione quando succede qualcosa di negativo. Dopo il rigore c'è stata un'occasione incredibile di Mbeumo e dopo il pari ha subito quasi subito il 3-2. È questo che mi ha ricordato la grande rimonta subita dal Real Madrid su tre calci d'angolo in pochi minuti. C'è questa difficoltà a fermare un'emorragia e si è visto molto bene questa sera.

Questa sconfitta è pesante anche per la classifica, tre punti all'Old Trafford sarebbero stati oro puro. Non è finita, ma alla prossima partita la Roma va a giocare a Parigi con il PSG e devi essere molto ottimista per portare a casa la pelle. Poi ci saranno tre partite abbordabili per cercare di entrare nei playoff".